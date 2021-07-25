Салют прогремит в честь Дня ВМФ в Кронштадте

Артиллерийские расчёты ЗВО дадут праздничный артиллерийский салют в честь Дня Военно-Морского Флота России в Кронштадте.

Будет произведено 30 залпов из орудий Д-44 в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок калибров 105 мм, 125 мм, 195 мм, 310 мм, это обеспечит различную высоту подъема фейерверочных изделий. Купола разрыва превысят в диаметре 300 метров, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Всего для проведения артиллерийского салюта будет задействовано более 200 военнослужащих военного округа, 24 единицы 85-мм орудий Д-44 и салютных установок от Михайловской военной артиллерийской академии и гвардейского салютного дивизиона ЗВО.

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