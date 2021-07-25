Сотни петербуржцев все же вышли на набережные и посмотрели парад

Сотни петербуржцев все же вышли на набережные и посмотрели парад
Как в Петербурге прошел Главный военно-морской парад. Фото: Gazeta.SPb

В воскресенье, 25 июля, в Петербурге прошел Главный военно-морской парад в честь дня Военно-морского флота.

Многие петербуржцы вышли на набережные и посмотрели, как по акватории Невы прошли военные суда.

Изначально праздник планировалось провести без зрителей.

Немало людей скопилось как на набережных Васильевского острова, так и со стороны Дворцовой площади.

Зрители наблюдали за парадом с набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове.

В небе над Петербургом пролетела морская авиация.

Горожане собрались у акватории, откуда хорошо видны корабли, а также можно было увидеть пролетающие самолеты и вертолеты

Как в Петербурге прошел Главный военно-морской парад. Фото: Gazeta.SPb

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после торжественного парада кораблей и подводных лодок, в том числе и ВМС Ирана и Индии, в небо отправились военные вертолеты и истребители. Среди них были: Су-25, Миг-31, Ту-134 и другие.

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