Сотни петербуржцев все же вышли на набережные и посмотрели парад

В воскресенье, 25 июля, в Петербурге прошел Главный военно-морской парад в честь дня Военно-морского флота.
Многие петербуржцы вышли на набережные и посмотрели, как по акватории Невы прошли военные суда.
Изначально праздник планировалось провести без зрителей.
Немало людей скопилось как на набережных Васильевского острова, так и со стороны Дворцовой площади.
Зрители наблюдали за парадом с набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове.
В небе над Петербургом пролетела морская авиация.
Горожане собрались у акватории, откуда хорошо видны корабли, а также можно было увидеть пролетающие самолеты и вертолеты
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после торжественного парада кораблей и подводных лодок, в том числе и ВМС Ирана и Индии, в небо отправились военные вертолеты и истребители. Среди них были: Су-25, Миг-31, Ту-134 и другие.