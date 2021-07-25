Во время парада в честь Дня ВМФ пролетела авиация

Среди них были: Су-25, Миг-31, Ту-134 и другие. Фото: Gazeta. SPb

Среди них были: Су-25, Миг-31, Ту-134 и другие. Фото: Gazeta. SPb

После торжественного парада кораблей и подводных лодок, в том числе и ВМС Ирана и Индии, в небо отправились военные вертолеты и истребители. Среди них были: Су-25, Миг-31, Ту-134 и другие.

В параде принимают участие четыре тысячи моряков, 50 кораблей и подводных лодок, более 40 истребителей и вертолетов. Главными участниками парада были ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Касатонов».

В Северной столице идет главный военно-морской парад ко Дню ВМФ.

Петербуржцы спустились в оживленное метро и отстояли очередь на рамки в переулках, чтобы попасть на набережные Петербурга и воочию увидеть шестой парад в честь Дня ВМФ.

В городе усиленно работает полиция. Она патрулирует улицы и стоит на рамках

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте женщине стало плохо во время военно-морского парада.