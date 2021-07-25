В Кронштадте женщине стало плохо во время военно-морского парада

В Кронштадте женщине стало плохо во время военно-морского парада.

Сегодня, 25 июля, в России празднуют День ВМФ. В Северной столице, в Кронштадте в то числе, проходит главный военно-морской парад.

У рамке, возле полицейских, в Кронштадте женщина почувствовала себя плохо.

К ней приехала скорая помощь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики рассказали, какую погоду ждать в Петербурге в День ВМФ. В День ВМФ в Северной столице ожидается теплая погода. Главный военно-морской парад пройдет под ясным небом, показывает прогноз. Так, сегодня, 25 июля, жителей Петербурга ждет переменная облачность, дождя не будет. Температура воздуха будет до +26 градусов, в Ленобласти будет чуть прохладнее. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».