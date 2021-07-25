В начале недели в Ленобласть вернется жара

В начале недели в Ленобласть вернется жара
Жаркая погода вернется. Фоторепортаж: Gazeta.SPb. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В начале недели в Ленинградской области ожидается жарка и дождливая погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник днем местами ожидаются дожди. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 4-8 метров в секунду.

В ночное время суток столбики термометров покажут +8…+13 градусов, днем температура воздуха будет на уровне +25…+30 градусов. Атмосферное давление должно слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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