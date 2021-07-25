До +29 градусов тепла ожидается в Петербурге в понедельник

В начале недели в Петербурге ожидается до +29 градусов жары.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», обойдется без существенных осадков. Ветер северо-западного направления слабый.

В ночное время суток столбики термометров покажут +16…+18 градусов, днем температура воздуха будет на уровне +27…+29 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.