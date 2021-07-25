Ученые рассказали, что седые волосы могут восстановиться во время отпуска

Ученые рассказали, что седые волосы могут восстановиться во время отпуска
Добровольцы во время отдыха испытывали меньше стресса, поэтому цвет волос восстанавливался.Фото: pexels.com

Ученые пришли к выводу, что время отпуска седые волосы могут восстановить свой цвет.

Как сообщает The Epoch Times, ученые из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете проверили состояние волос 14 человек, которые описывали стрессовые ситуации в течение дня.

Потом выяснилось, что добровольцы во время отдыха испытывали меньше стресса, поэтому цвет волос восстанавливался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-дерматолог Юлия Колюбина рассказала, как справиться с проблемой выпадения волос весной. Об это она сообщила в беседе на “Радио 1”. Специалист рассказал, что весеннее выпадение волос может быть вызвано с дефицитом витаминов и накопившимися за зиму стресса.

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