В Кронштадте прогремел салют в честь ВМФ

Сигнал к началу салюта подала пушка Петропавловской крепости.

В Кронштадте сегодня, 25 июля, прогремел салют в честь Дня военно-морского флота. Выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости дал сигнал к началу ровно в 22:00.

По громкоговорителям местным жителям сообщили, что в Петербурге салюта не будет и его можно увидеть только в Кронштадте. При этом все мероприятия, прошедшие в честь праздника, транслировались.

Дело в том, что их решили проводить без зрителей из-за пандемии коронавируса. На праздник, несмотря на это, приезжал президент России Владимир Путин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в День ВМФ в Кронштадте открыли памятник серому тюленю.