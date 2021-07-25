В День ВМФ в Кронштадте открыли памятник серому тюленю

В городе озабочены сохранением экосистемы Балтики и морских ластоногих.

В Кронштадте сегодня, 25 июля, в День военно-морского флота состоялось торжественное открытие памятника серому тюленю. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Увидеть арт-объект можно в музейно-историческом парке «Остров фортов». Ожидается, что благодаря ему привлекут внимание к теме сохранения экосистемы Балтики и морских ластоногих. Напоминаем, что серый тюлень внесен в российскую Красную книгу с максимально охранным статусом, поэтому так важно беречь этот вид. Тюленя можно встретить весной в водах Финского залива.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подросшие тюлени Лахта и Крюкова отправились в Финский залив. Как сообщили в Фонде друзей балтийском нерпы, прошедших необходимое лечение животных выпустили на берегу моря.