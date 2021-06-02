Подросшие тюлени Лахта и Крюкова отправились в Финский залив

В Финский залив выпустили еще двух тюленей Лахту и Крюкову, прошедших реабилитацию.

Тюлени получили имена по названиям мест, где их нашли. Одну из них спасли строители у Лахта Центра. А вторую сняли со льда Крюкова канала в самом центре Петербурга.

Как сообщили в Фонде друзей балтийском нерпы, прошедших необходимое лечение животных выпустили на берегу моря. Нерпы одарили своих спасителей прощальным взглядом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одних выпущенных на волю тюлениях. Лебяжка и Крикуша были в тяжелом состоянии. Истощенные, они буквально нуждались в помощи специалистов.