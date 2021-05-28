Лебяжка и Крикуша на воле: двух поправившихся тюленей выпустили в Финский залив

Лебяжка и Крикуша на воле: двух поправившихся тюленей выпустили в Финский залив
Тюленей отпустили в Финский завод. Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

В Петербурге 28 мая впервые в этом сезоне выпустили на волю — в Финский залив двух тюленей. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Тюленей отпустили в Финский завод. Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

В Финский залив отправились самку серого тюленя Лебяжка и самец Крикуша.

Напомним, что Крикуша был первый пациент Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в этом сезоне. Он приехал 1 апреля из порта Усть-Луга.

Лебяжка же была найдена жителями посёлка Лебяжье чуть позже.

Известно, что оба млекопитающих были в тяжелом состоянии. Истощенные, они буквально нуждались в помощи специалистов. Однако не прошло и двух месяцев, как у тюленей была замечена положительная динамика. Они пошли на поправку, стали активно набирать вес. К их выпускному каждый тюлень поправился на более чем 45 килограммов.

К Финскому заливу серые тюлени приехали на специальном автомобиле, у которого была погрузочная платформа.

Как только животным разрешили выйти из клеток и подойти к воде, их поведение была разным. Так, Крикуша, что есть мочи направился к заливу. А вот Лебяжка в течение нескольких минут была немного напугана и растеряна. Однако самка осмотрелась вокруг и последовала за своим сородичем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице спасенные детеныши тюленя оказались в уличном бассейне.

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