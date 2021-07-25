В Ленобласти зафиксировали снижение прироста госпитализированных с ковидом

В Ленобласти зафиксировали снижение прироста госпитализированных с ковидом
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Количество людей, попадающих в больницы из-за инфекции, становится с каждым днем все меньше.

В Ленинградской области зафиксировали снижение суточного прироста госпитализированных с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по противодействию инфекции.

Известно, что в регионе развернуто 2,6 тысяч коек для зараженных пациентов. Из них часть заняты пациентами, у которых положительный результат теста на коронавируса, есть и те, у кого диагностирована внебольничная пневмония. Из 463 коек с аппаратами искусственной вентиляции легких занята 41.

Напоминаем, что на данный момент в мире заразились уже 193 639 328 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что минздрав назвал еще одну причину отказа от вакцинации от коронавируса. Делать прививку не стоит во время грудного вскармливания.

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Минздрав назвал еще одну причину отказа от вакцинации от коронавируса