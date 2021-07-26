Продавцу в Петербурге предложили зарплату в 100 тысяч рублей

Средняя зарплата труда менеджера по продажам в Санкт-Петербурге — 70 тысяч рублей. Фото: unsplash.com

Средняя зарплата труда менеджера по продажам в Санкт-Петербурге — 70 тысяч рублей. Фото: unsplash.com

Больше всего вакансий (23 %) в прошлом месяце работодатели выложили в сфере «Продажи». На одну вакансию приходится примерно два соискателя. Обычно в среднем по рынку труда конкуренция составляет четыре кандидата на место.

Средняя зарплата труда менеджера по продажам в Санкт-Петербурге — 70 тысяч рублей, у продавца — 39 тысяч рублей, а у консультанта — 42 тыс. рублей. Приводит свои данные hh.ru.

Так, менеджеру по работе с клиентами могут платить до 140 тысяч рублей. Продавцу-консультанту в мебельный салон до 100 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что менее половины россиян довольны свой зарплатой. Всего 44% жителей России удовлетворены размером своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные Росстата. 47,1% россиян заявили, что не вполне удовлетворены своей зарплатой, а 8,8% совсем недовольны.