Менее половины россиян довольны свой зарплатой

47,1% россиян заявили, что не вполне удовлетворены своей зарплатой. Фото: pixabay

47,1% россиян заявили, что не вполне удовлетворены своей зарплатой. Фото: pixabay

Всего 44% жителей России удовлетворены размером своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Как сообщает РИА Новости, еще 47,1% россиян заявили, что не вполне удовлетворены своей зарплатой, а 8,8% совсем недовольны. При этом женщины реже мужчин говорят о том, что довольны зарплатой — 41,3% против 46,4%.

Большинство россиян (82,8%) удовлетворены своим рабочим графиком, еще 15,4% граждан не вполне довольны, остальным совсем не нравится свой режим работы.

Своими обязанностями на работе довольны 77,1%, не вполне довольны — 20,9%, совсем не удовлетворены — 1,9%. Три четверти жителей страны (75,9%) устраивают их условия труда, 22% — не вполне, еще 2,1% респондентов отзываются о них отрицательно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что треть россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели.