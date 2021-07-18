Треть россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели

1/4 уверена, что не справится со своей работы в сокращенную неделю. Фото: pixabay

1/4 уверена, что не справится со своей работы в сокращенную неделю. Фото: pixabay

1/3 не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели. Она боится сокращения доходов. Сайт SuperJob провел небольшое исследование. Так, летом провели опрос. В нем приняли участие тысяча работодателей и 1,5 работников по всей России.

45% опрошенных поддержали идею о четырехдневной рабочей неделе, а против были около 35% респондентов. Об этом сообщает РИА «Новости».

63% опрошенных отметили, что смогли бы за это время выполнить столько же работы, сколько за пятидневную неделю.1/4 уверена, что не справится со своей работы в сокращенную неделю.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три из 10 офисных работников в России жалуются на конфликты с коллегами из-за кондиционеров. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob. На ссоры из-за кондиционеров пожаловались 29% российских офисных работников. В опросе приняли участие 1600 представителей офисных профессий со всей страны.