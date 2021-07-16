Опрос: треть офисных работников ссорятся с коллегами из-за кондиционеров

Опрос: треть офисных работников ссорятся с коллегами из-за кондиционеров
Мнения о том, какая температура должна быть в офисе, расходятся в коллективах 29% респондентов. Фото: pixabay

Три из 10 офисных работников в России жалуются на конфликты с коллегами из-за кондиционеров. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

На ссоры из-за кондиционеров пожаловались 29% российских офисных работников. В опросе приняли участие 1600 представителей офисных профессий со всей страны.

Кондиционеры в офисах есть у 75% работников. Мнения о том, какая температура должна быть в офисе, расходятся в коллективах 29% респондентов. Остальные 46% опрошенных не пикируются с коллегами из-за климатических предпочтений.

Среди женщин ссоры из-за «кондеев» происходят у каждой третьей, а среди мужчин — у каждого четвертого. Чаще всего о перепалках рассказывали работники до 34 лет (32%).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам рассказали, как охладить квартиру без кондиционера.

кондиционер конфликты опрос офисы работники


 

Новости партнеров
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
В Московском районе в трехкомнатной квартире загорелась кухня
В Московском районе в трехкомнатной квартире загорелась кухня
В коммуналке на Петроградке нашли два мужских трупа
В коммуналке на Петроградке нашли два мужских трупа
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Организаторы крупнейшей нарколаборатории в Ленобласти пойдут под суд
Опрос: треть офисных работников ссорятся с коллегами из-за кондиционеров
Названы дата и место прощания с Петром Мамоновым
Петербуржцы засняли песчаную бурю на пляже в парке 300-летия
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 40 тысяч человек
В Петербурге не хватает воспитателей
iPhone за вакцину и очередь за «КовиВаком»: COVID-19 в Петербурге к 16 июля
Легендарный «Поезд Победы» прибыл в Кингисепп