Опрос: треть офисных работников ссорятся с коллегами из-за кондиционеров

Мнения о том, какая температура должна быть в офисе, расходятся в коллективах 29% респондентов. Фото: pixabay

Мнения о том, какая температура должна быть в офисе, расходятся в коллективах 29% респондентов. Фото: pixabay

Три из 10 офисных работников в России жалуются на конфликты с коллегами из-за кондиционеров. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

На ссоры из-за кондиционеров пожаловались 29% российских офисных работников. В опросе приняли участие 1600 представителей офисных профессий со всей страны.

Кондиционеры в офисах есть у 75% работников. Мнения о том, какая температура должна быть в офисе, расходятся в коллективах 29% респондентов. Остальные 46% опрошенных не пикируются с коллегами из-за климатических предпочтений.

Среди женщин ссоры из-за «кондеев» происходят у каждой третьей, а среди мужчин — у каждого четвертого. Чаще всего о перепалках рассказывали работники до 34 лет (32%).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам рассказали, как охладить квартиру без кондиционера.