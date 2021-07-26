Трехбалльные пробки в Петербурге не закончатся и после обеда

Трехбалльные пробки в Петербурге не закончатся и после обеда
Петербуржцы утром в понедельник стоят в трехбалльных пробках. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

В понедельник утром на улицах Петербурга, в целом, довольно свободное движение. Однако в некоторых районах все же есть пробки, которые оцениваются в три балла.

Об этом стало известно сегодня, 26 июля. До 14:00 ситуация на городских дорогах не изменится.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на Пипоговской набережной, на Петроградской набережной, на улице Академика Лебедева, на Свердловской набережной, на Пискаревском проспекте, на проспекте Энергетиков, на Заневском проспекте, на Якорной улице, на Народной улице, на КАД,на Невском проспекте, на набережной реки Фонтанки, на Литейном проспекте, на Садовой улице, на Адмиралтейском проспекте, на улице Куйбышева, на Каменноостровском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жара вернется в Петербург уже в начале рабочей недели.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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