Жара вернется в Петербург уже в начале рабочей недели

Синоптики отмечают, что теплые дни задержатся в городе ненадолго.

В Санкт-Петербурге рабочая неделя начнется с жары, о чем сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 26 и 27 июля будет довольно тепло, но такая погода не задержится надолго.

В понедельник ночью температура воздуха составит плюс 17 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 29 градусов. Что касается пригорода, то там столбик термометра поднимется до плюс 24 градусов.

Во вторник ночью будет еще теплее – плюс 18 градусов, а днем температура повысится до плюс 31 градусов. Петербуржцам стоит насладиться такой погодой, ведь совсем скоро она покинет город.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в День ВМФ в Кронштадте открыли памятник серому тюленю.