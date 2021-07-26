В Петербурге мужчина ударил новорожденную дочь

В Петербурге мужчина ударил новорожденную дочь
Ранее в полицию поступила информация о том, что по 8-линии Васильевского острова ребенок упал с высоты 1,5 метров. Фото: pexels

Полиция Василеостровского района Петербурга арестовала 40-летнего мужчину. Ранее в полицию поступила информация о том, что по 8-линии Васильевского острова ребенок упал с высоты 1,5 метров.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 40-летний мужчина во время конфликта, после выпивки алкоголя, при попытке ударить 35-летнюю жену ударил ногой в область головы свою дочь, которой нет и месяца. С закрытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной кости, переломом глазницы, в состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали в детскую больницу №1.

Возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге умерли 13 беременных женщин и один младенец. Эксперты заметили, что течение коронавируса у беременных стало более тяжелым.

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