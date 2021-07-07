В Петербурге умерли 13 беременных женщин и один младенец

Эксперты заметили, что течение коронавируса у беременных стало более тяжелым.

В Санкт-Петербурге за время пандемии коронавирусом успели заразиться более двух тысяч беременных. Более 800 из них уже родили. Эксперты отмечают, что течение болезни у беременных стало тяжелее, а у малышей появились симптомы. Об этом сегодня, 7 июля, пишет ТАСС.

Известно также, что среди зараженных беременных зафиксировано 13 летальных исходов. Умер в том числе один младенец – у него помимо коронавирус был сепсис.

Напоминаем, что в Минздрав РФ позволили прививать от коронавируса беременных – особенно тех, кто находится в группе риска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обновлены рекомендации применению «Спутника V» для беременных и кормящих. Во время беременности прививаться «Спутником V» стоит только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.