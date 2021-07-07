В Петербурге умерли 13 беременных женщин и один младенец

В Петербурге умерли 13 беременных женщин и один младенец
Беременные стали тяжелее переносить заражение коронавирусом. Фото: Pixabay

Эксперты заметили, что течение коронавируса у беременных стало более тяжелым.

В Санкт-Петербурге за время пандемии коронавирусом успели заразиться более двух тысяч беременных. Более 800 из них уже родили. Эксперты отмечают, что течение болезни у беременных стало тяжелее, а у малышей появились симптомы. Об этом сегодня, 7 июля, пишет ТАСС.

Известно также, что среди зараженных беременных зафиксировано 13 летальных исходов. Умер в том числе один младенец – у него помимо коронавирус был сепсис.

Напоминаем, что в Минздрав РФ позволили прививать от коронавируса беременных – особенно тех, кто находится в группе риска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обновлены рекомендации применению «Спутника V» для беременных и кормящих. Во время беременности прививаться «Спутником V» стоит только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

беременность новорожденный пандемия


 

Новости партнеров
Скончался руководитель московского театра
Скончался руководитель московского театра "Ромэн" Николай Сличенко
Муж Макеевой расстегнул ширинку в эфире. Мальков ищет одобрения скандальной жены
Муж Макеевой расстегнул ширинку в эфире. Мальков ищет одобрения скандальной жены
Минздрав Финляндии: 40 % заражений напрямую связаны с поездкой на Евро-2020 в Петербург
Минздрав Финляндии: 40 % заражений напрямую связаны с поездкой на Евро-2020 в Петербург
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге умерли 13 беременных женщин и один младенец
Голикова рассказала о росте темпов вакцинации в 1,8 раза
«Василеостровскую» открыли на вход и выход
У «Гостиного двора» тушат пожар в метро. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге установлен очередной тепловой рекорд
В Петербурге закрыли «Василеостровскую»
Фонтан на Московском проспекте восстановят в этом году
После цирка и ТЦ желающие привиться петербуржцы осаждают Финляндский вокзал