Обновлены рекомендации применению «Спутника V» для беременных и кормящих

Обновлены рекомендации применению &#171;Спутника V&#187; для беременных и кормящих
Применение "Спутника V" для кормящих противопоказано. Фото: официальный сайт Sputnik V

Инструкцию по применению вакцины от коронавируса «Спутника V» для беременных и кормящих обновили. Согласно новым рекомендациям, кормящим матерям применение «Спутника» категорически противопоказано.

Как сообщает ТАСС, клинические данные по применению «Спутника V» у кормящих грудью женщин пока отсутствуют. Однако разработчики не могут исключит риск для младенцев, которые находятся на грудном вскармливании. В связи с этим применение «Спутника V» для кормящих противопоказано.

Во время беременности прививаться «Спутником V» стоит только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Это объясняется тем, что клинического опыта применения вакцины при беременности нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ заявила о возможности вакцинации от коронавируса при любом уровне антител.

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