ВОЗ заявила о возможности вакцинации от коронавируса при любом уровне антител

Защиту от коронавируса обеспечивает не количество, а качество антител к заболеванию. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Защиту от коронавируса обеспечивает не количество, а качество антител к заболеванию. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Прививаться от коронавируса можно при любом уровне антител. Об заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, наличие антител не означает, что вакцина причинит вред. Защиту от новой болезни обеспечивает не количество, а качество антител к заболеванию.

Как сообщил ТАСС, Вуйнович отметила, что большая часть тестов на антитела не могут определить уровень иммунитета у пациента. И добавила, что рекомендация ВОЗ не делать тестов на антитела остается в силе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге продолжается рост числа заболевших коронавирусом. За минувшие 24 часа в городе выявлено 1 298 новых случая заражения.