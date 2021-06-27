В Петербурге продолжается рост числа заболевших коронавирусом

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлено 1298 новых случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в воскресенье, 27 июня.

В России за сутки зафиксировано 20 538 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 599 летальных исходов. При этом 12 728 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает третье место по суточному приросту в России. На первом – Москва, на втором — Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 5 451 291 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 133 282 летальных исхода, выздоровели 4 956 714 пациентов.

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