Девятиклассницу сбила машина на проспекте Луначарского

В Петербурге в Калининском районе школьницу, недалеко от дома, сбила машина.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 июля в 15:15 поступило сообщение из больницы. Правоохранительным органам сообщили, что утром этого же дня на проспекте Луначарского была госпитализирована 16-летняя девушка.

Состояние потерпевшей оценили как средней степени тяжести. Девятикласснице диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей плеча и бедра.

Оказалось, что несовершеннолетнюю, днем ранее, на проспекте Луначарского в 16:00 сбил легковой автомобиль. Все произошло вне зоны пешеходного перехода.

При этом, видеозапись с места дорожно-транспортного происшествия отсутствует.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Приморском шоссе автоледи на «Субару» сбила пятиклассницу.