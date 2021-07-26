Девятиклассницу сбила машина на проспекте Луначарского

Девятиклассницу сбила машина на проспекте Луначарского
Несовершеннолетнюю девушку сбила машина на проспекте Луначарского. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге в Калининском районе школьницу, недалеко от дома, сбила машина.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 июля в 15:15 поступило сообщение из больницы. Правоохранительным органам сообщили, что утром этого же дня на проспекте Луначарского была госпитализирована 16-летняя девушка.

Состояние потерпевшей оценили как средней степени тяжести. Девятикласснице диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей плеча и бедра.

Оказалось, что несовершеннолетнюю, днем ранее, на проспекте Луначарского в 16:00 сбил легковой автомобиль. Все произошло вне зоны пешеходного перехода.

При этом, видеозапись с места дорожно-транспортного происшествия отсутствует.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Приморском шоссе автоледи на «Субару» сбила пятиклассницу.

наезд на пешехода происшествие проспект луначарского школьница


 

Новости партнеров
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
Стали известны самые загрязненные водорослями водоемы Петербурга и Ленобласти: Охта и Оккервиль в их числе
Стали известны самые загрязненные водорослями водоемы Петербурга и Ленобласти: Охта и Оккервиль в их числе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Необычный симптом и обязательная вакцинация: COVID-19 в России и мире
В Гатчине отец ни раз приставал к пятилетней дочке
Ущерб на 7,5 млн рублей: посетитель поджег кафе на проспекте Ветеранов
В Петербурге за сутки на COVID проверились 22 тыс. человек
В Тихвине подросток с задержкой развития приставал к ребенку
В Ленобласти мужчина повздорил с соседом и прострелил ему плечо
На Гороховой ночной клуб оказался наркопритоном
В Сланцах выпивка закончилась поножовщиной