На Гороховой ночной клуб оказался наркопритоном

На Гороховой ночной клуб оказался наркопритоном
Правоохранители нагрянули в ночной клуб. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге в Адмиралтейском районе города правоохранительные органы нагрянули в ночной клуб.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, увеселительной заведение в центре Северной столицы, в которое приехали наркополицейские, оказалось наркопритоном.

В клуб на Гороховой улице сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России приехали уже ближе к утру. Однако веселье там было в самом разгаре.

Пока правоохранители осматривали ночной клуб, то заметили порядка двух десятков сброшенных доз различных видов наркотиков.

В отдел полиции было доставлено семь посетителей клуба с признаками наркотического опьянения.

В отношении администрации ночного заведения возбуждено административное производство по выявленным нарушениям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.

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На Гороховой ночной клуб оказался наркопритоном
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