В Гатчине отец не раз приставал к пятилетней дочке

Полиция Ленобласти по «горячим следам» задержала 37-летнего мужчину, который в городе Гатчина в своей квартире совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери пятилетней дочери.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее сообщалось, что в полицию обратилась соседка с сообщением о том, что отец насилует детей.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина ударил новорожденную дочь. Полиция Василеостровского района Петербурга арестовала 40-летнего мужчину. Ранее в полицию поступила информация о том, что по 8-линии Васильевского острова ребенок упал с высоты 1,5 метров. Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 40-летний нетрезвый мужчина поссорился с 35-летней женой и попытался ударить ее ногой. Однако попал по голове дочери, которой нет и месяца.