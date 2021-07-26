Коронавирусом в Петербурге за сутки заразились 1 929 человек

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1 929 человек.

Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID. Всего за время пандемии в Петербурге заболели 519 129 местных жителей. При этом 493 848 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1 298 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва — 2 629 случая. На третьем месте Московская область — 2 161, а на втором месте оказался Петербург.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые заявили о необратимом снижении уровня интеллекта из-за новой коронавирусной инфекции.