Коронавирусом в Петербурге за сутки заразились 1 929 человек

Коронавирусом в Петербурге за сутки заразились 1 929 человек
В Петербурге горожане продолжают заболевать коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1 929 человек.

Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID. Всего за время пандемии в Петербурге заболели 519 129 местных жителей. При этом 493 848 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1 298 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва — 2 629 случая. На третьем месте Московская область — 2 161, а на втором месте оказался Петербург.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые заявили о необратимом снижении уровня интеллекта из-за новой коронавирусной инфекции.

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Коронавирусом в Петербурге за сутки заразились 1 929 человек
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