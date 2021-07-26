Российский врач заявил о новом свойстве вакцин от коронавируса

Так, для доказательства этого нужно провести эксперимент на людях с посткоронавирусным синдромом. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Так, для доказательства этого нужно провести эксперимент на людях с посткоронавирусным синдромом. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вакцинация против COVID-19 может предотвратить у переболевших вирусом развитие постковидного синдрома.

Обычно он выражается в слабости, головной боли, депрессии и снижении умственных функций. Об этом заявила доктор Алексей Водовозов. Так, для доказательства этого нужно провести эксперимент на людях с посткоронавирусным синдромом, отмечает Водовозов. Одну группу привить, а другую — нет. Только так можно будет сделать окончательные выводы, обращает внимание врач. Об этом сообщает URA.RU.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 22 153 человека. Об этом стало известно сегодня, 26 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 6 547 раз.