В Ленобласти за сутки COVID подхватили 244 человека

В Ленобласти за сутки COVID подхватили 244 человека
В Ленинградской области коронавирус продолжает набирать обороты . Фото: veterinary.lenobl.ru

В Ленинградской области фиксируется еще 244 новых случая заболевания COVID-19, об этом сообщают в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно в понедельник, 26 июля.

За указанный период стало известно о 10 летальных исходах. В официальной сводке истории коронавируса в регионе теперь значится 54 878 заболевших с начала пандемии, выздоровели из числа заболевших ковидом 46 791 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 27 месте. Петербург находится на втором — 1 929 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 629 человек. Третье место у Подмосковья — 2 161 новых ковид-пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный инфекционист США рассказал, кому нужна третья доза вакцины от ковида.

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