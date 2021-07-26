Фестиваль «Фонтанка-SUP» закроет движение в Центральном районе

Ограничения проезда транспортных средств будет по набережной реки Мойки от 1-го Садового моста до 2-го Садового моста. Фото: google.maps

Ограничения проезда транспортных средств будет по набережной реки Мойки от 1-го Садового моста до 2-го Садового моста. Фото: google.maps

В Петербурге фестиваль «Фонтанка-SUP» ограничит движение по некоторым улицам города.

Как сообщает Комитет по транспорту, ограничения движения транспортных средств связаны с проведением фестиваля «Фонтанка-SUP».

Ставшее уже традиционным мероприятие закроет проезд для машин с 22:00 29 июля и до 08:00 1 августа по набережной реки Мойки. Движение перекроют от 1-го Садового моста до 2-го Садового моста.

Кроме этого, с 00:00 31 июля до 00:00 1 августа нельзя будет проехать по проезду вдоль Марсова поля, у дома 7.

Также с 27 по 29 июля по некоторым улицам будет запрещена остановка транспорта.

С 22:00 27 июля до 22:00 29 июля по набережной реки Мойки от 1-го Садового моста до 2-го Садового моста.

И с 22:00 29 июля до 00:00 31 июля по проезду вдоль Марсова поля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трехбалльные пробки в Петербурге не закончатся и после обеда.