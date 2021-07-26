28 июля разведут Ладожский мост

На автомобильной дороге федерального значения «Кола» 28 июля в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

С 02:00 до 02:45 для прохода вверх по реке яхты «Хортица» с максимальным высотным габаритом 20,1 метра представители подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» разведут Ладожский мост через реку Нева. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первый пролет рухнувшего на Транссибе моста восстановлен. Первое пролетное строение моста, обрушившегося на Транссибе в Забайкальском крае, восстановлено. Ремонтные работы ведутся круглые сутки, в них участвуют более 250 рабочих. Сейчас уже установили первое из двух его пролетных строений. Сейчас уже установили первое из двух его пролетных строений.