28 июля разведут Ладожский мост

28 июля разведут Ладожский мост
Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На автомобильной дороге федерального значения «Кола» 28 июля в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

С 02:00 до 02:45 для прохода вверх по реке яхты «Хортица» с максимальным высотным габаритом 20,1 метра представители подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» разведут Ладожский мост через реку Нева. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первый пролет рухнувшего на Транссибе моста восстановлен. Первое пролетное строение моста, обрушившегося на Транссибе в Забайкальском крае, восстановлено. Ремонтные работы ведутся круглые сутки, в них участвуют более 250 рабочих. Сейчас уже установили первое из двух его пролетных строений. Сейчас уже установили первое из двух его пролетных строений.

28 июля ладожский мост развод моста трасса "Кола" ФКУ Упрдор «Северо-Запад»


 

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