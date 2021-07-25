Первый пролет рухнувшего на Транссибе моста восстановлен

Первый пролет рухнувшего на Транссибе моста восстановлен
Мост обрушился накануне после обильных дождей. Фото: Baltphoto

Первое пролетное строение моста, обрушившегося на Транссибе в Забайкальском крае, восстановлено.. Ремонтные работы ведутся круглые сутки, в них участвуют более 250 рабочих.

Сейчас уже установили первое из двух его пролетных строений. До этого сделали все подготовительные работы, в том числе монтаж несущих конструкций и укрепление. Об этом сообщает РЖД в своем Telegram-канале.

Мост обрушился накануне после обильных дождей. Никто не пострадал, но ЧП нарушило транспортное сообщение Дальнего Востока с европейскими регионами страны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после долгой и изнурительной жары в Петербург пришли дожди и принесли прохладу. вечеру 20 июля город накрыл ливень с сильным, порывистым ветром. По данным карты осадков сервиса «Яндекс.Погода», дождь льет в центре и на западе Петербурга.

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