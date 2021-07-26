На дамбе с 27 июля объявили о ремонтных работах

Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время. Фото: скрин Instagram ФКП КЗС

Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время. Фото: скрин Instagram ФКП КЗС

Для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений вводятся временные ограничения движения автомобильного транспорта по полосам.

График ограничения движения: транспортный отсек (внешнее кольцо) с 27 июля по 28 июля; транспортный отсек (внутреннее кольцо) с 29 июля по 30 июля. Об этом сообщает Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на официальной странице в Instagram.

Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что соревнования по триатлону ограничат движение в Петербурге.