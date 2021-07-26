Соревнования по триатлону ограничат движение в Петербурге

31 июля с 10.00 до 15.30 на Теннисной аллее будет организовано двустороннее движение. Фото: Комитет по транспорту.

31 июля с 10.00 до 15.30 на Теннисной аллее будет организовано двустороннее движение. Фото: Комитет по транспорту.

В связи с проведением Международных соревнований по триатлону «IRONMAN 70.3 RUSSIA St. Petersburg» движение транспортных средств будет прекращено.

С 08.00 28 июля до 20.00 2 августа по Центральной аллее от Футбольной аллеи до Теннисной аллеи и Футбольной аллее на пересечении с Центральной аллеей. Об этом сообщает Комитет по транспорту.

31 июля с 10.00 до 15.30 по Теннисной, Велосипедной и Центральной аллеям. 1 августа для движения автомобилистов будут закрыты: с 04.00 до 13.30 – пр. Крузенштерна, наб. Макарова от пр. Крузенштерна до моста Бетанкура (в направлении от пр. Крузенштерна к ул. Одоевского), ул. Одоевского в направлении от моста Бетанкура к Уральской улице.

С 04.00 до 15.30 будет закрыт мост Бетанкура в направлении от Ждановской ул. к Уральской ул., Петровский пр. от Ремесленной ул. до Петровской пл., Петровская пл., ул. Савиной, Большой Петровский мост, Южная дорога от Большого Петровского моста до Теннисной аллеи.

Будут закрыты с 04.00 до 17.00 Крестовский пр. от Южной дороги до Рюхиной ул. и Южная аллея; с 05.00 до 09.45 – Северная дорога от Бодрова пер. до Яхтенного моста; с 05.00 до 17.00 – Теннисная и Велосипедная аллеи; с 08.00 до 17.00 – Рюхина ул. от наб. Мартынова до Морского пр. и наб. Мартынова от Рюхиной ул. до Депутатской ул. и с 15.30 до 17.00 – Южная дорога от Крестовского пр. до Теннисной аллеи.

31 июля с 10.00 до 15.30 на Теннисной аллее будет организовано двустороннее движение. Кроме того, с 00.00 30 июля до 17.00 1 августа на наб. Гребного канала, Северной дороге от Бодрова пер. до Яхтенного моста, Бодрову пер., Центральной аллее от Футбольной аллеи до Велосипедной аллеи, Рюхиной ул. от Морского пр. до наб. Мартынова, Южной дороге, ул. Савиной и Петровскому пр. от Петровской пл. до Ремесленной ул. будет введен запрет остановки автотранспорта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт дороги затруднит движение на пяти улицах Петербурга.