Ремонт дороги затруднит движение на пяти улицах Петербурга

Ремонт дороги затруднит движение на пяти улицах Петербурга
На всех адресах дорожники обновят покрытие проезжей части. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

С субботы, 24 июля, начинается дорожный ремонт на пяти улицах Петербурга. В связи с этим будут введены ограничения движения.

Дорожные работы ждут улица Александра Матросова в Павловске, 4 и 5 линии Васильевского острова, улица Куйбышева и Пискаревский проспект. Работы на Тихорецком проспекте продолжатся с введением новых ограничений.

На всех адресах дорожники обновят покрытие проезжей части, а также тротуаров, где они есть, приведут в порядок или заменят бордюрные камни, восстановят благоустройство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение по Пискаревскому проспекту ограничат до середины сентября. Дорожный ремонт ограничит движение по Пискаревскому проспекту на участке от Свердловской набережной до Пискаревского путепровода.

дорожный ремонт новости СПб ограничение движения


 

Новости партнеров
В Ленобласти вандалы избили оператора
В Ленобласти вандалы избили оператора "треноги"
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
Приставы и полиция закрывают Sport Palace на Крестовском острове
Приставы и полиция закрывают Sport Palace на Крестовском острове
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ремонт дороги затруднит движение на пяти улицах Петербурга
Похитителя картины «Зимняя панорама Петербурга» за 24 млн ...
В Пулково впервые за пандемию встретили рейс из Катара
«Подорожник» в следующем году можно будет купить онлайн
В Петербурге открывается седьмой турнир по смешанным единоборствам Open FC
Бездомных Петербурга вакцинируют от коронавируса
В Петербурге сожгли 146 килограммов санкционных продуктов из Европы
В Петербурге в субботу ожидается до +23 градусов тепла