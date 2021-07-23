Ремонт дороги затруднит движение на пяти улицах Петербурга

С субботы, 24 июля, начинается дорожный ремонт на пяти улицах Петербурга. В связи с этим будут введены ограничения движения.

Дорожные работы ждут улица Александра Матросова в Павловске, 4 и 5 линии Васильевского острова, улица Куйбышева и Пискаревский проспект. Работы на Тихорецком проспекте продолжатся с введением новых ограничений.

На всех адресах дорожники обновят покрытие проезжей части, а также тротуаров, где они есть, приведут в порядок или заменят бордюрные камни, восстановят благоустройство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение по Пискаревскому проспекту ограничат до середины сентября. Дорожный ремонт ограничит движение по Пискаревскому проспекту на участке от Свердловской набережной до Пискаревского путепровода.