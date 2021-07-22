Движение по Пискаревскому проспекту ограничат до середины сентября

Движение по Пискаревскому проспекту ограничат до середины сентября
Дороги в Петербурге отремонтируют. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Петербуржцам рассказали, на каких улицах с 24 по 26 июля введут новые дорожные ограничения.

Как сообщает ГАТИ, с 24 июля дорожный ремонт ограничит движение по Пискаревскому проспекту на участке от Свердловской набережной до Пискаревского путепровода. Ограничения снимут 15 сентября.

С 24 июля по 2 октября будут ремонтировать дорожное покрытие на улице Куйбышева. Движение будет ограничиваться и закрываться на участке от Кронверкского проспекта до Петроградской набережной.

С 24 июля по 14 сентября дорожный ремонт пройдет в Павловске на улице Александра Матросова. Под ограничения попадет участок от Елизаветинской улицы до Павловского шоссе.

Также ремонт дороги ограничит движение на 4-5 линии В.О от Университетской набережной до набережной реки Смоленки — с 24 июля по 9 сентября; по Тихорецкому проспекту от Светлановского проспекта до улицы Гидротехников — с 24 июля по 15 августа; по улице Вернадского и Зеленой улице у Тихорецкого проспекта — с 13 по 15 августа; по проспекту Науки у Тихорецкого проспекта — с 14 по 15 августа.

Кроме того, ремонтные работы помешают свободному проезду по набережной Мойки от Круглого переулка до Мошкова переулка — с 25 июля по 24 июля 2022 года; по нечетной стороне участкам Большой Морской улицы и набережной Мойки — с 26 июля по 5 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД до конца августа перекроют две полосы.

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