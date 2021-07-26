В финляндском университете впервые в мире будут учить блогеров

В финляндском университете впервые в мире будут учить блогеров
В Финляндии будут обучать блогеров. Фото: pixabay

В учреждении откроют «академию инфлюенсеров».

В финляндском Университете прикладных наук Тампере будут обучать блогеров. Студенты, выбравшие программу «академия инфлюенсеров», смогут получить степен бакалавра по профессиям инфлюенсера и контент-мейкера. Об этом пишет Ilta-Sanomat.

В университете уверяют, что подобной программы нет ни в одном университете мира. Учиться на блогера нужно будет 3,5 года, первый поток приступит к получению знаний уже в начале 2022 года. Занятия будут проходить на английском языке, на них студентов научат предпринимательству в сфере блогерства, а также монетизации творчества.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ректор ВШЭ уходит с поста после 30 лет работы в университете.

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