Ректор ВШЭ уходит с поста после 30 лет работы в университете

Ректор ВШЭ уходит с поста после 30 лет работы в университете
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов уходит со своего поста. Фото: https://pixabay.com

В Москве в Высшей школе экономики уходит с должности ректора Ярослав Кузьминов, который занимал этот пост с 1992 года.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу университета, Кузьминова избрали новым научным руководителем данного вуза.

Во время ученого совета НИУ ВШЭ было рассмотрено заявление Евгения Ясина, который собирался покинуть должность научного руководителя ВШЭ.

Теперь же его место займет Ярослав Кузьминов. Отмечается, что нового ректора назначит Правительство.

По словам Кузьминов, уйти с поста ректора было не легко. Однако он с благодарностью принимает предложенную должность научного руководителя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ректор Высшей школы экономики назвал причиной бедности неуспеваемость в школе.

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