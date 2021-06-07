Ректор ВШЭ назвал причиной бедности неуспеваемость в школе

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов назвал причину бедности в России.

По его мнению, причина в школьно-образовательной неуспешности, которая потом переходит в неуспешность экономическую, сообщают «Известия».

Доля неуспевающих в школе в 25%, отмечает ректор НИУ ВШЭ. Это значит, что из школы они выходят без базовых знаний о жизни, разъясняет Кузьминов.

Также он отметил, что ответственность ложится на плечи успешных россиян, за чей счёт страна обеспечивает неумных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне согласились оплачивать более высокими налогами поддержку бедных. Большая часть россиян не против платить более высокие налоги, если власти будут больше поддерживать бедных. Из результатов опроса ВЦИОМ, этот вариант выбрали более 50% жителей России, в основном это люди 60 лет и старше.