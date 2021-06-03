Россияне согласились оплачивать более высокими налогами поддержку бедных

Около 30% считают, что налоги должны быть как можно меньше. Фото: Pixabay

Около 30% считают, что налоги должны быть как можно меньше. Фото: Pixabay

Большая часть россиян не против платить более высокие налоги, если власти будут больше поддерживать бедных.

Из результатов опроса ВЦИОМ, этот вариант выбрали более 50% жителей России, в основном это люди 60 лет и старше, сообщает РБК. Поддержка бедных включает большое число бесплатных услуг, в том числе в сфере безопасности, образования и здравоохранения. Около 30% считают, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы люди могли распоряжаться деньгами так, как посчитают нужным.

Около 50% респондентов отметили, что готовы платить больше налогов, если госуслуги станут качественнее и доступнее. Еще чуть более 30% хотели бы платить меньше налогов.

Более 80% думают, что в России должна быть прогрессивная шкала налогообложения, при которой богатые платят больший % налога. А вот 13% за одинаковую налоговую ставку для всех.

Результаты показали, что 65% не готовы платить больше налогов, если они получат возможность влиять на распределение налогов Более 80% опрошенных считают, что налоги следует выплачивать в полном объеме, 15% за выплату по частям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за год упала стоимости аренды жилья.