В России за год упала стоимости аренды жилья

В России за год упала стоимости аренды жилья
Стоимость аренды упала. Фото: pixabay.com

Цена стала ниже в среднем на 10-15%.

В России за год снизилась стоимости аренды жилья в среднем на 10-15%. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источники в Сбербанке.

Сильнее всего уменьшились арендные платежи в малых городах, а также при съеме квартиры большой площади. Заметно подешевели особенно трехкомнатные квартиры – в некоторых случаях на 18%.

Квартиру в апреле 2021 года в среднем можно было снять за 23 тысячи, а в прошлом – за 27 тысяч. На ситуацию повлияло появление выгодных ипотечных кредитов и рост спроса на аренду частных домов, видимо, в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ожидается падение спроса на недвижимость. Совсем скоро в городе перестанет действовать программа льготной ипотеки.

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