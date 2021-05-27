В Петербурге ожидается падение спроса на недвижимость

В городе может упасть спрос на жилье. Фото: pixabay

В городе может упасть спрос на жилье. Фото: pixabay

Совсем скоро в городе перестанет действовать программа льготной ипотеки.

В Санкт-Петербурге через месяц прекратит действовать программа льготной ипотеки. В связи с этим ожидается падение спроса на недвижимость. Об этом пишет РБК, ссылаясь на собственные источники.

При этом застройщики стараются не унывать, так ка кони убеждены, что совсем скоро спрос снова вырастет. Эксперты прогнозируют, что интерес горожан к покупке жилой недвижимости может упасть аж на 30%. Таким положение дел может оставаться до сентября.

Также аналитики считают, что петербуржцев начнут больше интересовать не новостройки, а вторичное жилье. Дело в том, что квартиры в старых домах обычно стоят дешевле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко обратился к Мушистуну с просьбой продлить программу льготной ипотеки.