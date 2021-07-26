В Карелии нашли захоронение 140 человек

Кому принадлежали останки, пока не известно. Фото: pixabay

Кому принадлежали останки, пока не известно. Фото: pixabay

Точное количество захороненных пока что не установлено.

В Карелии на территории Лахденпохского района обнаружили захоронение 140 человек. Точное количество устанавливается, о чем сегодня, 26 июля, сообщает РИА Новости.

В региональном управлении СК отметили, что сейчас проводится доследственная проверка, в рамках которой планируют выяснить обстоятельства появления массового захоронения. Известно, что останки обнаружили во время проведения ландшафтных работ экскаватором на земельном участке вблизи поселка Тиурулла.

«В соответствии с заключением экспертов время наступления смерти соответствует давности более 100 лет. Для получения исторической справки о возможных причинах массового захоронения в рамках доследственной проверки следователями управления будут привлечены для взаимодействия историки и археологи»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на месте воинского захоронения в посёлке им. Тельмана появится мемориал.