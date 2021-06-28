На месте воинского захоронения в посёлке им. Тельмана появится мемориал

На месте воинского захоронения в посёлке им. Тельмана появится мемориал
Поисковиков для этой работы будут искать на конкурсной основе. Фото: администрация Ленобласти

Строительная компания ранее начала разработку территорий, обнаружила останки советских солдат, но не прекратила свою деятельность. Поисковики и местные жители забили тревогу.

Инициатива создать мемориал на этом месте принадлежит Тамаре Родионовне Овсянниковой- бывшей связистке 952 стрелкового полка 268 стрелковой дивизии, сообщает ЛенТВ. Она участвовала в боях на колпинском направлении в декабре 1942 года.

Власти по итогам выездного совещания приняли решение создать в поселке Тельмана достопримечательное место и запустить поисковую экспедицию

Поисковиков для этой работы будут искать на конкурсной основе. Деньги на эти цели планируется выделить из муниципального и регионального бюджетов.

Напомним, в Ленобласти возбуждено уголовное дело из-за строительных работ на месте захоронения времен Великой Отечественной войны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по факту обнаружения захоронений времен Великой Отечественной войны при проведении строительных работ в поселке Тельмана Тосненского района администрация Ленобласти предпринимает меры по пресечению стройки.

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