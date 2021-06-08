В поселке Тельмана администрация Ленобласти хочет остановить стройку

В поселке Тельмана администрация Ленобласти хочет остановить стройку
Законодательством предусмотрено, что использование мест погребения возможно лишь спустя 20 лет после  переноса и перезахоронения останков с полным запретом на проведение строительных работ. Фото: КГИОП

По факту обнаружения захоронений времен Великой Отечественной войны при проведении строительных работ в поселке Тельмана Тосненского района администрация Ленобласти предпринимает меры по пресечению стройки.

Зампред правительства Ленобласти Владимир Цой направил письмо в прокуратуру региона, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти. Сейчас на участке проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело.

Обнаруженные останки отдали на экспертизу. Проверка проводится также комитетом госэконадзора Ленобласти. Законодательством предусмотрено, что использование мест погребения возможно лишь спустя 20 лет после переноса и перезахоронения останков с полным запретом на проведение строительных работ. Учитывая это, хозяева участков при обнаружении захоронений избегают уведомлять нужные подразделения.

При содействии комитета по молодежной политике Ленобласти между ведущими поисковыми организациями заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам организации и проведения поисковых работ на территории Тельмановского сельского поселения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти еще 86 человек заразились коронавирусом.

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