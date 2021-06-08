В Ленобласти еще 86 человек заразились коронавирусом

В Ленинградской области зафиксировано еще 86 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией во вторник, 9 июня.

С начала пандемии в регионе выявлено 45 961 случай заболевания. При этом выздоровели более 43 080 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 18 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 817 человек. Следом идет Петербург — 846 новых ковид-пациентов. Третье место у Подмосковья — 776 инфицированных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более чем в половине субъектов России уровень смертности снизился до показателей «докоронавирусного» периода 2020-го года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.