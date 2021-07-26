Путин поручил главе Петербурга Беглову заняться улицами Кронштадта

Путин поручил главе Петербурга Беглову заняться улицами Кронштадта
Путин заявил, что в Кронштадте необходимо заняться дорогами. Фото: pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил градоначальнику Петербурга Александру Беглову «взяться» за улицы Кронштадта.

Российский лидер сегодня, 26 июня, провел совещание, на котором обсуждались вопросы развития транспортного узла Северной столицы.

На этом совещании губернатор Беглов доложил президенту Путину о развитии транспортной инфраструктуры в городе на Неве. Глава региона сообщил об обеспечении транспортной доступности Кронштадта, где создается исторический культурный центр.

При этом, Владимир Путин посчитал, что в городе необходимо отремонтировать дорожное покрытие улиц.

«Там улицами надо заняться, в Кронштадте», — заявил Путин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт еще до начала военно-морского парада в День ВМФ.

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