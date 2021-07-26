В комитете по транспорту высоко оценили проведение парада ко Дню ВМФ

В комитете по транспорту высоко оценили проведение парада ко Дню ВМФ
Репетиция дня ВМФ. Фото: Валентин Егоршин/ Gazeta.SPb

В ведомстве отметили, что крупный праздник прошел хорошо.

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков подвел итогу проведения парада ко Дню Военно-морского флота, который в Петербурге отмечали 25 июля. Впечатлениями он поделился на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Он отметил, что в этом году удалось сохранить привычную скорость передвижения по городу, избежать значительных заторов, так что жители Петербурга могли спокойно передвигаться по улицам и не чувствовать дискомфорт. Поляков поблагодарил всех горожан, которые отказались от пользования личным автомобилем в пользу общественного транспорта.

«Благодарю всех работников транспортной отрасли за слаженную работу в режиме пиковой нагрузки. Ваши усилия способствовали тому, чтобы ничто не отвлекало зрителей от масштабного парада»,

— написал председатель комитета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как петербуржцы прорвались на парад ВМФ.

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