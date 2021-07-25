Как в Петербурге прошел парад в честь дня ВМФ — видео

Как в Петербурге прошел парад в честь дня ВМФ &#8212; видео

В Петербурге состоялся парад, посвящённый 325-ой годовщине со дня основания Военно-морского флота России.

В параде приняли участие 38 кораблей и катеров, семь подводных лодок, семь парусных судов, 48 воздушных судов.

Главными участниками парада были ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Касатонов».

После торжественного парада кораблей и подводных лодок, в том числе и ВМС Ирана и Индии, в небо отправились военные вертолеты и самолеты. Среди них были: Су-25, Миг-31, Ту-134 и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что многие петербуржцы вышли на набережные и посмотрели, как по акватории Невы прошли военные суда. Изначально праздник планировалось провести без зрителей. Немало людей скопилось как на набережных Васильевского острова, так и со стороны Дворцовой площади.

корабли парад парад вмф


 

Новости партнеров
Приставы и полиция закрывают Sport Palace на Крестовском острове
Приставы и полиция закрывают Sport Palace на Крестовском острове
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В московских
В московских "Пятерочках" внезапно опустели полки
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Салют прогремит в честь Дня ВМФ в Кронштадте
В Кронштадтском районе 12 спасателей тушат пожар в квартире
Как в Петербурге прошел парад в честь дня ВМФ — видео
В Выборгском районе десять спасателей потушили дачный дом
В Петербурге проводится после падения на ребенка шкафа
Лось попал под колеса машины во Всеволожском районе
Сотни петербуржцев все же вышли на набережные и посмотрели парад
Под окнами многоэтажки на Глухарской обнаружили труп