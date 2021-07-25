Как в Петербурге прошел парад в честь дня ВМФ — видео

В Петербурге состоялся парад, посвящённый 325-ой годовщине со дня основания Военно-морского флота России.

В параде приняли участие 38 кораблей и катеров, семь подводных лодок, семь парусных судов, 48 воздушных судов.

Главными участниками парада были ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Касатонов».

После торжественного парада кораблей и подводных лодок, в том числе и ВМС Ирана и Индии, в небо отправились военные вертолеты и самолеты. Среди них были: Су-25, Миг-31, Ту-134 и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что многие петербуржцы вышли на набережные и посмотрели, как по акватории Невы прошли военные суда. Изначально праздник планировалось провести без зрителей. Немало людей скопилось как на набережных Васильевского острова, так и со стороны Дворцовой площади.