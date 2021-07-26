Бывший военный, распространявший «закладки», получил 3,5 года тюрьмы

В понедельник, 26 июля, 224 гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему лейтенанту запаса, которого в январе 2021 года поймали на распространении «закладок» с наркотиками возле станции метро «Девяткино».

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый являлся частью организованной группировки, которую дистанционно возглавлял таинственный анонимн. Неизвестный открыл в даркнете магазин, через который продавал запрещенные вещества. Аналогичным образом, не встречаясь с дилером и бесконтактно оплатив покупку, экс-военнослужащий получил от торговца наркотиками почти 3 грамма мефедрона — то есть, «крупный размер».

Впоследствии, как установили правоохранители, мужчина перевозил запрещенную смесь и хранил её при себе, планируя перепродать. Преступник разделил вещество на семь свертков и 5 января 2021 года отправился к вестибюлю станции метро «Девяткино», где намеревался спрятать наркотики в укромных местах, чтобы покупатели могли их забрать. За этим занятием его и застали сотрудники патрульно-постовой службы.

Сегодня, 26 июля, бывшего военнослужащего приговорили к лишению свободы на 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, правонарушитель лишен воинского звания «лейтенант запаса», передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

А минувшей ночью неожиданное открытие ждало сотрудников правоохранительных органов, нагрянувших с проверкой в ночной клуб в Адмиралтейском районе. Увеселительное заведение на Гороховой улице оказалось наркопритоном. В ходе осмотра клуба стражи порядка обнаружили около двух десятков различных видов наркотиков, от которых, судя по всему, спешно избавились напуганные посетители.